Arresto Matteo Messina Denaro, l'applauso del Co.Cer ai Ros

Il plauso del Co.Ce.R. ai Ros

Il Co.Ce.R. Carabinieri nell’apprendere la notizia dell’arresto del latitante Matteo Messina Denaro, formula il suo plauso ai carabinieri del R.O.S., del Provinciale di Palermo e del GIS, sottolineando come la cattura di oggi è il termine di un percorso mai interrotto e che per anni ha visto l’impegno diuturno anche dell’Arma dei Carabinieri in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e le altre Forze di Polizia.

L’arresto del capo di cosa nostra – sottolinea il Co.Ce.R. Carabinieri – è una grande vittoria dello Stato che dimostra come l’attenzione sul cancro mafioso è sempre alta.

Per il tramite del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, - conclude il Co.Ce.R. – intendiamo estendere il nostro GRAZIE a tutti i Carabinieri delle varie articolazioni che, in questi lunghi anni, hanno continuato a lavorare riuscendo, all’indomani dell’anniversario dell’arresto di Totò Riina, ad assicurare alla giustizia un altro capo della criminalità organizzata.