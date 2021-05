Arte, un Picasso venduto a New York per 103,4 milioni di dollari

Arte: "La musa e l'amante" di Picasso venduto da Christie's a New York per 103,4 milioni di dollari, un ritratto di Marie Thérèse Walter terminato dall'artista spagnolo nel 1932.

In un'asta di Christie's nella Grande Mela per 103,4 milioni di dollari è stato venduto "Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)", "Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse)", quadro di Pablo Picasso terminato nel 1932, in cui l'artista spagnolo ritrae Marie-Thérèse Walter, una delle sue amanti e muse, che conoscerà all’uscita della Galerie La Fayettes, negli anni parigini, e che dopo la lunga liason con il pittore porrà fine alla sua vita suicidandosi. Due i collezionisti che per 19 minuti di contrattazioni si sono contesi il grande ritratto di quasi un metro e mezzo. Il quadro era stato acquistato otto anni fa per 44,8 milioni di dollari, meno della metà del prezzo a cui è stato rivenduto.