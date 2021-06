Assalto a un portavalori sull'autostrada A1: spari e auto in fiamme

Assalto a un portavalori sull’autostrada A1 Milano – Napoli e tentata rapina durante la serata di ieri, nel tratto tra Valsamoggia e Modena Sud, rimasto chiuso in entrambe le direzioni. La tentata rapina è avvenuta all'altezza del km 177. Per coprire la fuga, i rapinatori hanno dato alle fiamme un veicolo e cosparso la carreggiata di chiodi. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito e l’incendio al veicolo è stato spento. In corso le necessarie operazioni di rilievo da parte della Polizia Stradale e le operazioni di bonifica del tratto. Sul luogo dell'evento sono intervenute, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

