Asti, uccise due rapinatori: gioielliere condannato a 17 anni di carcere. Lui tuona: "Una follia, viva la delinquenza"

Mario Roggero, accusato di aver ucciso due rapinatori – Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli – che avevano assaltato la sua gioielleria a Grinzane Cavour il 28 aprile 2021, è stato condannato a 17 anni di carcere per omicidio volontario. Una sentenza, quella del tribunale di Asti, che va anche oltre la richiesta del pm Davide Greco, che aveva chiesto una pena di 14 anni.

L’imputato, difeso dagli avvocati Dario Bolognesi e Nicola Fava, aveva sempre respinto le accuse, invocando la legittima difesa e chiedendo l’assoluzione. In particolare il commerciante faceva leva sul terrore che aveva generato una precedente rapina, subita alcuni anni prima. Ma prive di qualunque umanità sono apparse le immagini delle telecamere che hanno ripreso non solo all’interno ma anche all’esterno la scena della rapina e hanno mostrato come il gioielliere abbia sparato ai rapinatori non dentro il negozio ma fuori, inseguendoli per strada e freddandoli come in una esecuzione, persino accanendosi sul cadavere di uno con dei calci. Un terzo rapinatore, ferito a una gamba, era riuscito a salvarsi. Per Roggero dunque la corte d’assise – presieduta dal giudice Alberto Giannone (a latere Elio Sparacino) - ha solo concesso e attenuanti generiche e quella dell’aver agito dopo una provocazione.

Alle famiglie delle vittime – assistite (tra gli altri) dagli avvocati Marino Careglio, Angelo Panza e Giuseppe Caruso – è stata assegnata anche una provvisionale di 460 mila euro.