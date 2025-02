Aumenti sigarette, la lista si allunga: rincari anche per altri marchi di "bionde"

Aumento sigarette: rincari per altri marchi come Camel e Winston a partire dall'8 febbraio

Il 23 gennaio 2024 sono stati introdotti i primi aumenti di prezzo per sigarette, sigari e trinciati. L'8 febbraio 2025 l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane ha invece introdotto la seconda tranche di rincari che hanno colpito altri marchi di "bionde". Brutte notizie quindi per i fumatori che pensavano di aver scampato gli aumenti.

I rincari sono di circa 20-30 centesimi a pacchetto (quasi il 5% rispetto al prezzo di vendita). Solo per citare alcuni dei marchi più popolari che rientano in questa seconda tranche di aumenti, per le Camel si arriva a pagare fino a 6 euro a confezione mentre le Winston costano 5,5 euro. Qui l'elenco completo dei prezzi aggiornati.