Aumento sigarette: scattano i rincari sui pacchetti dal 23 gennaio, ecco di quanto

Aumento sigarette: per un pacchetto di Marlboro si può arrivare a pagare fino a 6,5 euro

Brutte notizie per i fumatori. Da oggi, giovedì 23 gennaio, scattano gli aumenti di prezzo per alcune marche di sigarette, sigari e trinciati. Non tutti i marchi sono coinvolti dal provvedimento e i rincari variano a seconda del prodotto, restando comunque nell'ambito di pochi centesimi. L'annuncio è arrivato con una nota pubblicata sul sito dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Qui l'elenco completo dei prezzi aggiornati.

Per le sigarette aumentano in media di 20 centesimi a pacchetto marchi come Marlboro, Philip Morris, Merit, Diana e Chesterfield. Per gli amanti delle "bionde" di Marlboro la spesa può arrivare fino a 6,5 euro. Gli aumenti sono comunque molto distanti dalla "tassa" di 5 euro a pacchetto di cui si era parlato negli ultimi mesi del 2024 e sono rimasti quelli previsti dalla legge di Bilancio del 2023 e poi ritoccati con la finanziaria dell'anno successivo.