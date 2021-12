Austria, bimbo di 2 anni muore congelato. Era rimasto chiuso fuori di casa

Austria, bimbo 2 anni muore congelato dopo la notte trascorsa a 10 gradi sotto lo zero. I genitori erano via

In Austria un bambino di 2 anni è morto congelato dopo una notte trascorsa a 10 gradi sotto lo zero davanti alla casa dei genitori. La tragedia è avvenuta nel distretto di Urfahr-Umgebung nella zona del Muehlviertel in Alta Austria. La notizia è confermata dalla polizia che ha comunque voluto non dare ulteriori informazioni. Stando ad una prima ricostruzione, i genitori del piccolo avevano trascorso la serata di ieri dai vicini di casa lasciando solo il bambino sotto la sorveglianza del baby monitor che si è rivelato guasto. Il piccolo nel corso della notte è uscito di casa probabilmente alla ricerca dei genitori. Il padre e la madre si sono accorti solo alla prime luci del giorno dell’assenza del piccolo ritrovato in stato di ipotermia dai sanitari.