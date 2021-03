Autista del bus sospesa. Balla e posta video su Tik Tok mentre guida. Video

Un'autista di 38 anni di Roma è finita nei guai per avere postato su Tik Tok video in cui ballava in servizio, mentre guidava l'autobus dell'Atac a Roma. La donna è stata sospesa. A filmare la prodezza sulle note di La notte vola di Lorella. Da TikTok, - si legge sul Corriere della Sera - è stata la stessa donna seguita da oltre 5.600 follower, il video è rimbalzato sul web. Per la dipendente è scattata la sospensione dal servizio: in attesa delle verifiche interne, rimarrà a casa senza stipendio. «Abbiamo avviato i provvedimenti disciplinari — dicono dalla municipalizzata — per accertare i fatti e le eventuali responsabilità».

Questione di immagine, ma anche di sicurezza (per l’uso del cellulare alla guida si rischiano una multa e il ritiro della patente) come le rimprovera un utente. "I tuoi video sono passibili di denuncia, li farò vedere a chi di competenza". Il monito, però, non sembra scalfirla. «Chicchirichì», la sua risposta infarcita - prosegue il Corriere - di faccine che si sbellicano dalle risate e fanno la linguaccia. Il commento censorio è un’eccezione tra le centinaia di messaggi di supporto e incitamento anche da parte di colleghi.