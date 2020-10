Auto travolge un gruppo di ragazzi a Genova, 2 giovani gravissime

Gravissimo incidente ieri sera a Quezzi, quartiere alla periferie di Genova. Un giovane ha travolto con l'Auto un gruppo di ragazzi. Quattro i feriti, di cui due ragazze - una incinta - in gravissime condizioni. E' successo in piazza Pedegoli. L'automobilista, dopo essere fuggito, e' stato identificato dalla polizia municipale grazie ad alcuni presenti che aveva preso la targa della vettura. A quanto si apprende, non era la prima volta che il guidatore si lanciava a tutta velocita' sulle strade della zona con la sua Auto. Ieri lo schianto: la vettura ha travolto uno scooter e il gruppo di giovani. Nello schianto, il motorino ha preso fuoco e alcuni residenti sono scesi in strada per spegnere le fiamme e prestare soccorso.