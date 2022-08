Aviano, militare americano investe un ragazzo in bici: gli ritirano la patente

Aviano, un militare della base Usa ha investito un ragazzo in bicicletta: ritirata la patente

La scorsa settimana Giovanni Zanier, 15enne alla guida della sua bicicletta, è stato ucciso da una soldatessa americana, ubriaca alla guida, da quel momento in stato di arresto alla base di Aviano. Ieri sera, 29 agosto, a rischiare di perdere la vita è stato un 16enne, travolto mentre era in bicicletta da un'auto guidata da un soldato americano della base di Aviano.

Il militare ha tentato un sorpasso azzardato in un tratto con linea continua ed ha colpito la bici del giovane facendolo finire a terra, qui la tragedia è stata solamente sfiorata. Come riporta Il Gazzettino, il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: le sue condizioni non sono gravi. Il militare, è risultato negativo all'alcoltest e gli è stata ritirata la patente.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente da parte dei carabinieri

Dalla ricostruzione fatta dai carabinieri di Polcenigo, lo scontro è avvenuto in via Pedemontana occidentale, ad Aviano: il 16enne stava svoltando con la sua bici quando è stato investito dall'auto guidata dal militare, che stava sorpassando in un tratto con linea continua. L'urto è stato violento, ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il ricovero in ospedale. Dato il sorpasso azzardato, al soldato è stata ritirata la patente.