Baiardo, l'avvocato di Berlusconi ad Affari: "Dichiarazioni fasulle"

"Per l’ennesima volta, leggiamo sulla stampa dichiarazioni del signor Salvatore Baiardo che alludono a rapporti di amicizia con la famiglia Berlusconi, nella realtà mai esistiti, e a presunti finanziamenti di origine malavitosa al Gruppo Fininvest, parimenti inesistenti. Non possiamo quindi che ribadire per l’ennesima volta la falsità assoluta delle sue dichiarazioni, acclarata, del resto, da sentenze passate in giudicato ed ulteriori provvedimenti giurisdizionali". Con queste lapidarie affermazioni l'avvocato Giorgio Perroni, storico legale della famiglia Berlusconi, smentisce categoricamente l'intervista rilasciata da Salvatore Baiardo ad Affaritaliani.it. Si tratta del secondo intervento di questo tipo da parte di Perroni, dopo che già ad aprile, nel pieno della battaglia per la trasmissione "Non è l'arena" era intervenuto per smentire le affermazioni di Baiardo.