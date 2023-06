Banca accredita 50mila € sul conto per errore: una donna se li tiene. È legale

La banca le accredita 50mila euro sul conto per errore, lei trova il modo per non restituirli: è tutto legale

Da un giorno all'altro, così all'improvviso ti trovi sul tuo conto corrente un accredito dal valore di circa 50mila euro. Una banca americana, per errore, ha infatti depositato la cifra monstre nelle tasche di una signora. Nonostante l'errore, secondo quanto scrive il sito online Leggo, la fortunata ha però deciso di tenere per sé il denaro e investirlo nell'acquisto di due case a un'automobile, il tutto senza incorrere in problemi legali. Come ha fatto? Ha spiegato tutto in una serie di video pubblicati su TikTok che hanno scatenato la curiosità degli utenti.