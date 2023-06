Le banche centrali gettano benzina sul fuoco, rialzo dei tassi indiscriminato

Il comportamento "poco raccomandabile" di FED e BCE

Ho avuto l'ispirazione da questo articolo: "Fed, perché la crisi bancaria è inevitabile?" (Money.it) che consiglio di leggere. Molte persone, del mondo della finanza e non, da tempo stanno vaticinando che il comportamento della FED e della BCE in materia di politica monetaria sia poco raccomandabile. Domanda: in questo periodo stiamo assistendo ad una serie di fattori concatenanti che potrebbero scoperchiare il vaso di Pandora bancario? Cosa voglio dire?

L'indiscriminato rialzo dei tassi (alla ricerca del mitico 2% dell'inflazione, che è come l'araba fenice), la corsa agli sportelli negli USA, che ha affondato tre banche importanti, i prezzi delle abitazioni che sono in netta discesa in entrambi i continenti, gli immobili industriali che potrebbero perdere fino al 22% del loro valore, gli NPL in portafoglio, il crollo dei titoli obbligazionari sia americani sia europei, non coperti da SWAP sugli interessi, le assicurazioni per i soli c/c, per quanto ci riguarda, a soli 100mila euro, se poi vogliamo aggiungere la “cattiva gestione” e le incidenze delle passività vs. le attività (Perdite & Profitti e Stato Patrimoniale), tutto ciò diventa un cocktail veramente esplosivo. Non è mia intenzione procurare allarmismi, ma da buon analista vorrei, una volta tanto, non avere ragione.