La bambola Barbie diventa gelataia e il nuovo gusto di una crema artigianale

Tra le nuemerose attività dell'iconica bambola Barbie mancava la gelateria e sul mercato sta per arrivare il playset dedicato, che farà sentire tante bambine proprietarie per gioco di una gelateria. Non solo il gelato di Barbie non rimarrà solo un sogno per le più piccole, ma diventerà realtà grazie al talento di un’eccellenza italiana: gli artigiani del gelato di Casa Infante.

In occasione del lancio del nuovo playset, Casa Infante dedica all’iconica bambola un gusto personalizzato, ovviamente rosa come il colore iconico che da sempre contraddistingue il mondo Barbie, con cioccolato ruby e marshmallow. Non solo, saranno disponibili altri prodotti in vendita nei negozi Casa Infante e sul sito dedicato, come una crema spalmabile, uno Squeeze, lo “Squeezariello”, al cioccolato con bacche di cacao ruby e un “Buccacciello” con cremoso alla fragola, cioccolato ruby e marshmallow.

Questa dolce e golosa collaborazione sarà attiva fino al 30 settembre, presso i 14 stores Casa Infante tra Milano e Napoli che per l'occasione si tingeranno di rosa Barbie, con grafiche e decorazioni in vetrina e all’interno dei locali.