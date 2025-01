Montagna, valanga a Bardonecchia: in corso ricognizione vigili del fuoco e soccorso alpino

Una valanga si e’ staccata poco prima di mezzogiorno nei pressi dell’area sciistica Vallon Cros nel comune di Bardonecchia, in alta Valsusa. Sul posto sono in corso le operazioni di ricognizione di vigili del fuoco e soccorso alpino per verificare se ci siano persone coinvolte dal distacco.