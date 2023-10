Bari, aereo atterra mentre un Boeing decolla. Enav: “Manovra sicura"

Bari: aereo Volotea ferma l'atterraggio per evitare collisione con Boeing Ryanair

Un potenziale disastro è stato evitato all'aeroporto di Bari-Palese intorno alle 11:35 di lunedì 16 ottobre. Un Airbus A319 della compagnia Volotea, proveniente da Firenze, stava completando la procedura di atterraggio ma nello stesso istante, la pista di decollo era già occupata da un Boeing 737 di Ryanair, pronto a prendere il volo verso Alicante. L'aereo è stato così costretto ad effettuare una brusca manovra di risalita mentre sorvolava il centro di Bitonto, un comune nelle vicinanze dello scalo Karol Wojtyla.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, il velivolo di Volotea si trovava a una distanza di circa 11 chilometri dall'aeroporto quando è stato dato l'ordine di impedire all'aereo Ryanair l'accesso alla pista. Tuttavia, a circa 8 chilometri dallo scalo, il Boeing di Ryanair è entrato nella via di ingresso alla pista.

Secondo le informazioni fornite dall'ENAV, questo incidente è da considerare come una "runway incursion", in quanto il velivolo della compagnia low-cost irlandese non avrebbe dovuto essere sulla pista 07 dell'aeroporto pugliese in quel momento. L'ENAV ha dichiarato: "Era stato istruito dalla torre di controllo a raggiungere il punto di attesa e attendere l'autorizzazione dai controllori. In quel momento, l'aereo di Volotea si trovava a sette miglia da Bari."

"All'improvviso", spiegano dal'ENAV, "l'aereo di Ryanair è entrato in pista senza ottenere l'autorizzazione dalla torre. Volotea si trovava a circa cinque miglia di distanza e stava continuando la sua procedura di avvicinamento. Quando il volo Ryanair è entrato in pista, la torre di controllo ha subito contattato il pilota di Volotea, che ha quindi sorvolato l'aeroporto di Bari a una quota di circa 800 metri, attendendo che il volo Ryanair liberasse la pista per poter atterrare in sicurezza."

Al momento, le indagini sono in corso per chiarire le cause di questo incidente sfiorato e per stabilire eventuali responsabilità.