Bari, tenta di uccidere la compagna 18enne con la pistola e si toglie la vita

Cassano delle Murge, tenta di uccidere la compagna diciottenne con la pistola e si toglie la vita con la stessa arma

Il figlio non era in casa quando il padre ha impugnato una pistola e ha sparato alla madre. Poi ha rivolto la canna dell'arma contro il proprio volto e si è tolto vita. Tragedia a Cassano delle Murge, nella serata del 16 novembre, poco dopo le 8, in un appartamento di via Martin Luter King, quando un operaio 21enne ha tentato di ammazzare la compagna marocchina 18enne e poi si è suicidato con la stessa pistola.



Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Altamura chiamati dai vicini che hanno allertato anche l'ambulanza del 118. La giovane donna è stata accompagnata prima all'ospedale Miulli di Foggia, poi in quello di Bari, dove è stata sottoposta a un delicato intervento durante il quale le hanno estratto due proiettili dal torace. La prognosi è riservata e le sue condizioni sono molto gravi. Per l'uomo, invece, nulla da fare: è morto sul colpo.



Indagini a tutto tondo dei militari per ricostruire il movente in cui è maturato l'estremo gesto. Al vaglio degli investigatori i cellulari del 21enne e della 18enne sottoposti a sequestro. Violenza di genere in Italia: la diciottenne ammazzata nel barese è la 70esima vittima morta per mano del compagno. Non sono passate 24 ore dall’omicidio della 55enne nel salernitano, che un’altra donna, giovanissima, è stata vittima del compagno, ammazzata a colpi di pistola nella propria casa a Cassano delle Murge.

Secondo il dossier annuale del Viminale, dal primo agosto 2021 al 31 luglio 2022 sono stati registrati 319 omicidi, di cui il 39,2% delle vittime di omicidio volontario sono donne. Sessantotto tra queste, sono morte per mano del partner o di un ex marito: all’elenco, purtroppo, in meno di 24 ore sono state aggiunte la 55enne di Salerno e la 18enne di Cassano delle Murge, nel barese. Sale, dunque, a 70 il numero delle donne vittime del marito o di un compagno.

Se sei vittima di stalking o di violenza, di seguito si riportano i numeri utili segnalati dal ministero della Salute:

-112

-Numero antiviolenza e anti-stalking 1522 - (esiste anche l'App 1522, disponibile su Ios e Android, con cui è possibile chattare direttamente con le operatrici. Inoltre, è possibile chiedere aiuto anche sul sito del 1522. Il servizio, oltre a essere gratuito sia da rete fissa che mobile, è disponibile in cinque diverse lingue, quali italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo)

-App YouPol, l'app con cui è possibile contattare la Polizia di Stato per denunciare episodi di violenza domestica

-Telefono Verde Aids e Ist 800 861061 per riportare casi di violenze sessuali

-Polizia di Stato: 113

-Telefono Rosa: 06 3751 8282 (centri antiviolenza)