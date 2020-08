Basilicata, si è dimesso il presidente Cotrab condannato per violenza sessuale

Giulio Ferrara si è dimesso da presidente del consorzio Cotrab Basilicata. Era stato rieletto alla guida del Consorzio trasporti aziende Basilicata, nonostante la condanna in tutti e tre i gradi di giudizio per violenza sessuale ai danni di una lavoratrice. Nei giorni scorsi sono state raccolte migliaia di firme per chiedere le sue dimissioni. Ieri, 27 agosto, anche il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, in un post su Facebbok lo aveva inviato a fare un passo indietro.