Si accascia sul sedile del pullman e muore davanti ai suoi alunni. Gita scolastica finisce nella tragedia

Professore muore d'infarto sul pullman mentre accompagna in gita la scolaresca

Partiti da Battipaglia per assistere ad uno spettacolo al Teatro San Carlo, gli studenti di una scuola sono stati spettatori di una tragedia: al ritorno, mentre erano a bordo del pullman, hanno visto il loro professore accasciarsi sulla poltrona e subito dopo morire per un probabile infarto.

Il professor Francione perde conoscenza sulla poltrona del pullman

Geologo e insegnate, tra pochi mesi in pensione, il professor Giuseppe Francione, 67 anni, ha perso conoscenza ed è stato immediatamente soccorso dai ragazzi che hanno invitato l'autista del pullman turistico a fermarsi in un piazzola nei pressi di Torre Annunziata. In attesa del 118 qualcuno ha tentato un massaggio cardiaco ma all'arrivo dei soccorsi il cuore del professore aveva definitivamente smesso di battere.

Il cordoglio del sindaco di Battipaglia

Il sindaco di Battipaglia Elio Guadagno ha espresso il proprio dolore per la perdita di un concittadino stimato: “Era un docente eccezionale, ma soprattutto un uomo dal grande cuore. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella comunità”.