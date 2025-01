Belgio, uomo armato di coltello prova a irrompere nell'ufficio del premier. Arrestato

Belgio: uomo armato di coltello prova a irrompere in ufficio del premier, arrestato

Le forze di sicurezza belghe hanno arrestato questa mattina un individuo armato di coltello che ha tentato di entrare negli uffici del premier Alexander De Croo. Lo stesso capo del governo belga ha confermato l'accaduto sul suo account X, nel bel mezzo di un periodo turbolento per la politica belga, con trattative prolungate per formare un nuovo governo.

"Vorrei ringraziare sinceramente gli agenti della Polizia Militare per l'efficacia che hanno dimostrato questa mattina. La persona armata di coltello è stata arrestata. Sono sollevato nel sapere che nessuno è rimasto ferito nell'incidente - ha detto De Croo - L'uomo è stato arrestato e stiamo monitorando attentamente la situazione con la Polizia".

La polizia di Bruxelles, dal canto suo, ha spiegato in un comunicato riportato dai media nazionali che l'individuo è stato arrestato questa mattina intorno alle 10 e che aveva minacciato il personale di sicurezza presente in Wetstraat 16, l'ufficio di De Croo. Le forze di sicurezza sono riuscite a fermare il responsabile, "le cui motivazioni al momento non sono chiare".