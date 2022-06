Si sono lasciati a un passo dalle nozze Benjamin Mascolo e Bella Thorne

Numerosi fan stanno commentando la notizia che Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati a un passo dalle nozze. A diffondere l'informazione della rottura tra i due è il magazine People, poi, la conferma è arrivata sia su Instagram che su Twitter dal cantante 28enne. Nel lungo post, Mascolo conferma che alla base della dura decisione c'è il forte ego della cantante, attrice e ballerina ormai che imponendosi ha rovinato il loro rapporto.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati a un passo dalle nozze, i due stavano insieme dal 2019, avevano annunciato il fidanzamento ufficiale a marzo 2021. I fan avevano sognato insieme a loro vedendoli recitare nel film romantico Time Is Up, dove avevano persino duettato in Up in Flames.