Bergamo, ladri guardoni e foto social in differita: consigli per evitare furti

Bergamo avvisata mezza salvata. Appello di Polizia e Carabinieri: "Non pubblicate le foto delle vacanze, i ladri vi guardano"

Ci sono dei reati particolarmente odiosi che vanno oltre il danno materiale e sono i furti nelle abitazioni. La vittima si sente violata nei suoi affetti, nella sua intimità, con strascichi psicologici non indifferenti. Facendo aumentare quel senso di insicurezza, spesso ingiustificata quando si parla di città come Bergamo. Ovviamente, i furti zero non esistono nemmeno nel Paese delle Meraviglie e nonostante i controlli frequenti, le forze dell’ordine non hanno ancora il dono di prevedere il futuro o dell’ubiquità. Per questo bisogna rivolgersi ai Fantastici 4 della Marvel.

In prossimità delle vacanze natalizie, il questore Stanislao Schimera e il colonnello dei Carabinieri Salvatore Sauco lanciano un appello ai bergamaschi: "Quando si esce di casa è bene controllare di aver chiuso porte e finestre – spiega Sauco –: a volte è capitato che i ladri siano passati da infissi lasciati accidentalmente aperti. Quando poi si osservano facce sconosciute nel proprio quartiere, è bene chiamare il 112: siamo qui apposta per ricevere le chiamate e fare controlli. Meglio un controllo in più, che uno in meno. E comunque ogni chiamata si tramuta in un passaggio delle nostre auto, il che è sempre un bene anche per la prevenzione”

Mentre il questore sottolinea come i controlli siano mirati e costanti: "Per contrastarli noi mettiamo in atto delle risposte concrete che si basano sull’analisi precisa dei luoghi più colpiti e degli orari in cui avvengono di più: in base a questi dati, predisponiamo i servizi di prevenzione e controllo mirati”. Entrambe sono concordi in un consiglio: "Attenzione ai social: se pubblichiamo in tempo reale che siamo in vacanza con tutta la famiglia, il ladro scopre che la casa è vuota e può agire indisturbato. Le foto sui social, dunque, meglio in differita". Tradotto: Voi andate in vacanza mentre i ladri sono in servizio permanente. Almeno in vacanza posate il cellulare e godetevi la realtà quotidiana.