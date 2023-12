Bianchina Berlinguer beccata insieme a Mauro Corona-FOTO

Berlinguer e Corona, un'amicizia oltre le telecamere

Bianca Berlinguer noto volto del panorama televisivo italiano per il suo programma di approfondimento politico "E' sempre CartaBianca", ha recentemente catturato l'attenzione dei media e del pubblico per un motivo diverso dal suo consueto impegno professionale. La conduttrice è stata fotografata in compagnia dell'alpinista e scrittore Mauro Corona, suo collega.

Il legame tra Berlinguer e Corona non è una novità. Oltre alla reciproca stima professionale, i due hanno instaurato nel tempo una solida amicizia, come dimostrato dalla recente immagine condivisa online dalla stessa conduttrice. L'incontro, avvenuto in una località montana, ha evidenziato la passione comune di entrambi per la natura e l'avventura, in particolare per la montagna, un ambiente che Corona ha sempre amato e che rappresenta una fonte di ispirazione per le sue opere e le sue avventure.

L'immagine ha rapidamente suscitato il clamore dei fan e dei telespettatori, che hanno accolto con entusiasmo questo momento di condivisione tra i due, inondando il post di commenti positivi e sottolineando l'ammirazione e l'affetto del pubblico per entrambi. Nel frattempo, l'attenzione dei telespettatori rimane focalizzata sulla prossima stagione di "CartaBianca", trasmessa sulle reti Mediaset, e sulle future avventure e progetti professionali di entrambi.