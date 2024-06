Bibbiano, riesplode il caso: la ex moglie di Foti accusata di falso e frode

Bibbiano, il processo per traumi subiti da bambini affidati: nei guai l'ex moglie di Claudio Foti

Esplode un nuovo caso Bibbiano, questa volta ad essere coinvolta nell'inchiesta e dover addirittura andare a processo è la ex moglie dello psicoterapeuta Claudio Foti, Nadia Bolognini. Foti era finito al centro dello scandalo dei bambini tolti ai genitori, ma poi era stato definitivamente assolto. Quello che l’accusa rappresentava come un secondo Sistema Bibbiano a Torino - riporta La Verità - in realtà non ha trovato riscontro, non ci sarebbe stato accordo tra i servizi sociali di Torino e le parti private per strappare alla famiglia d’origine due fratellini nigeriani, un bambino e una bambina, da affidare a una coppia di donne Lgbt che, nel 2013, aveva scelto come consulente proprio Nadia Bolognini.

Ma se per dirigenti e funzionari dei servizi sociali il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Torino, ha disposto il "non luogo a procedere" per tutte le imputazioni, Bolognini e le due mamme affidatarie dovranno invece affrontare un processo con le accuse di falso e frode processuale. Ciò che dalla sentenza emerge in modo marcato è un clamoroso fallimento delle istituzioni. L'accusa sostiene - e lo riporta La Verità - che i bimbi affidati a due mamme omosessuali, che però avrebbero nascosto la loro unione, avrebbero subito traumi. Non solo, anche lo Stato avrebbe fallito nella difesa dei bambini.