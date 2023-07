Bill Clinton in visita a Roma ha ceduto al fascino della cacio e pepe: pizzicato nello storico "Vladimiro"

Bill Clinton ha ceduto al fascino della pasta cacio e pepe. L’ex presidente americano, marito di Hillary, salito agli onori della cronaca per lo scandalo sexygate con Monica Lewisky, mentre era in visita a Roma per essere ricevuto dal Papa in Vaticano, è apparso in uno storico ristorante del centro della capitale, "Vladimiro", in via Aurora 33. Qui, una volta seduto al tavolo, ha voluto assaggiare il piatto più tipico e popolare della cucina romana.

Oltre a Clinton, si sono presentati in 15, tra scorta, poliziotti in borghese e assaggiatore personale. Dopo averla fatta assaggiare all'incaricato - perchè la sicurezza è tutto - l'ex presidente si è gustato il piatto di pasta prima di passare alla seconda portata a base di pesce e verdure al forno. Una serata che ha apprezzato molto e, a dimostrarlo, è stato l'orario che lo ha visto lasciare il locale, ovvero le 23, ben oltre quanto previsto.