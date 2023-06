Made in Italy, Alessandro Borghese celebra la cucina candidata all'Unesco

Made in Italy, lo chef Alessandro Borghese celebra la cucina italiana candidata a patrimonio Unesco con un piatto simbolo: pasta e patate

La cucina italiana ha conquistato la candidatura a patrimonio dell'umanità. Riconosciuta in tutto il mondo, sostenibile e rispettosa della biodiversità, salutare, prelibata, fatta di alimenti eccellenti per qualità e sicurezza, la cucina italiana è ufficialmente candidata per essere iscritta nella lista Unesco dei patrimoni culturali immateriali. Un riconoscimento che prevederà un percorso durante il quale il Ministero delle politiche agricole e della sovranità alimentare (Masaf) e l'Ambasciata italiana negli Stati Uniti, con il supporto dell'agenzia Ice (per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) hanno deciso di identificare nel Summer Fancy Food un'occasione per dare valore a questa candidatura.

Definita come "un insieme di pratiche sociali, riti e gestualità basate sui tanti saperi locali che, senza gerarchie, la identificano e la connotano", la cucina italiana sarà l'assoluta protagonista del Summer Fancy Food, uno degli eventi internazionali più importanti del settore che avrà luogo al Gotham Hall di Brodway, a New York, nella serata di sabato 24 giugno. La serata vedrà la presenza di un pubblico di 150 personalità provenienti dall'Italia, dagli Stati Uniti e dal resto del mondo, alla presenza di istituzioni, imprenditori e alcuni brand rappresentanti del Made in Italy. Alla serata evento saranno presenti anche Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Mariangela Zappia, ambasciatrice dell'Italia negli Stati Uniti e Matteo Zoppas, Presidente di Ice.