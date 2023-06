Pasta, il must del Made in Italy. Ecco quali sono i tre marchi migliori

Pasta, quale scegliere? Ecco i tre marchi migliori

La pasta è l’abc della dieta mediterranea, un alimento irrinunciabile sulle tavole delle famiglie italiane e che, insieme alla pizza, è l’ingrediente culinario più iconico del Made in Italy all’estero e non a caso, è in vetta alla classifiche dei prodotti più esportati (e replicati).

Nel mondo se ne producono circa 14 milioni di tonnellate e, a ragion veduta, l’Unesco la annovera come patrimonio immateriale dell’umanità. Come avviene per ogni prodotto di successo, il mercato dei produttori di pasta si è espanso a dismisura e sono moltissimi i player a competere per posizionare al meglio il proprio manufatto tra le scelte di acquisto dei consumatori. Basta fare un giro tra gli scaffali dedicati del supermercato per essere “travolti” da una miriade di colori, formati e brand e non è sempre facile orientarsi su quale sia il migliore.

A questo proposito, Altroconsumo ha condotto un’indagine, analizzando 25 diversi marchi di pasta, del formato più amato dagli italiani – secondo le statistiche -: le penne rigate. Di questo campione, dieci sono a base di grano "tradizionale" e quindici nella versione integrale.

I test in laboratorio si sono concentrati su alcune caratteristiche condivise: il peso netto, il contenuto dei pesticidi, la presenza di micotossine, la furosina, la fibra totale e soprattutto, la presenza di grano tenero.

Ebbene, secondo l’indagine, per scegliere una pasta di buona qualità bisogna tener conto del colore, che deve essere giallo intenso e anche del “rumore” che fa quando si spezza.