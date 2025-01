Boccia incinta? Spunta la foto con il pancione a Pompei. "Oggi" pubblica lo scatto

Boccia incinta? Spunta la foto con il pancione a Pompei

Coinvolta nella vicenda del mancato incarico al Ministero della Cultura e legata all’allora ministro Gennaro Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia è stata immortalata nella sua città natale, Pompei, con un ventre piuttosto evidente che fa ipotizzare uno stato di gravidanza già avanzato.

Le fotografie, pubblicate sulla copertina dell’ultimo numero di Oggi, la ritraggono mentre acquista articoli in un negozio per la casa. “Secondo la mia esperienza, la pancia sembra autentica e dovrebbe corrispondere a un sesto mese. Il concepimento potrebbe collocarsi agli inizi di luglio”, ha dichiarato un ginecologo milanese interpellato dal settimanale, come riportato anche dal Corriere della Sera.



La cover di "Oggi" La cover di "Oggi"

Non emergerebbero altre informazioni sulla presunta dolce attesa di Boccia, né sull’eventuale padre del bambino, al punto che la rivista si interroga: «È incinta? Chi è il papà?». La questione di una gravidanza annunciata dall’imprenditrice all’ex ministro era infatti già emersa nei documenti giudiziari relativi alla vicenda.