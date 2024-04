Esplosione in una centrale idroelettrica Enel: ustionati gravi e dispersi

Esplosione alla centrale elettrica Enel del bacino di Suviana, sull’Appennino bolognese: quattro feriti gravi e sette dispersi

Un’esplosione si è verificata alla diga del bacino di Suviana, sull’Appennino bolognese, oggi pomeriggio intorno alle 15. Ci sono almeno dieci feriti di cui quattro ustionati gravi. In volo si sono alzati tre elisoccorso. Il bilancio potrebbe aggravarsi perché ci sono sei dispersi. Sul posto carabinieri e una settantina di vigili del fuoco di Ravenna, Pavullo e Bologna, cinque ambulanze, un’automedica.

L’esplosione, dalle prime informazioni che riporta Repubblica, sarebbe avvenuta in un generatore collegato a una turbina. La centrale idroelettrica di Bargi, nel Comune di Camugnano, è dell’Enel Green Power, società del gruppo Enel. Costruita sulla sponda del lago di Suviana, è la più potente dell’Emilia Romagna. Sul posto si stanno recando il prefetto di Bologna Attilio Visconti e il sindaco Matteo Lepore. “Stanno verificando cosa è successo, anche sul numero dei feriti e dei dispersi al momento non ci sono certezze. Dobbiamo ancora capire, credo stessero facendo dei lavori di manutenzione nella centrale" dice il prefetto.

I locali dov'è avvenuta l'esplosione si trovano al livello meno 9 e "sono sommersi, secondo le indicazioni di chi è sceso lungo il condotto" spiega il comandante dei vigili del fuoco di Bologna, Calogero Turturici. “C'è molto fumo per accedere ai locali, stiamo provando a smaltirlo anche per abbassare le temperature, poi quando arriveremo al piano dell'incidente potremo fare i conti con maggiore precisione, anche dopo aver contattato il responsabile Enel". Al momento, conclude, "non si sa ancora da cosa sia dipeso l'evento: a quei piani ci sono i trasformatori, ma in assenza di qualche testimonianza non si può dire quale sia la causa".

Centrale Suviana: Enel, attivate tutte misure sicurezza

Enel Green Power, la società del Gruppo Enel che si occupa dello sviluppo e della gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili, informa in una nota che dopo l'incendio che "ha interessato un trasformatore della centrale idroelettrica di Bargi (BO)" l’azienda "ha tempestivamente attivato tutte le necessarie misure di sicurezza come da procedure interne per garantire il corretto svolgimento delle procedure di evacuazione a tutela del proprio personale. Enel - aggiunge la nota - è in contatto e stretto coordinamento con i Vigili del Fuoco ed Autorità competenti".