Bonus bici da 500 euro, solo oggi il click day dalle 9. Obbligatorio lo Spid

Oggi è il giorno del bonus bici. Scatta il click day alle ore 9 per poter ottenere il rimborso del 60% del prezzo d'acquisto, con un massimale di 500 euro. Il ministero dell’Ambiente - si legge sul Fatto Quotidiano - ha dato rassicurazioni sulla procedura per accedere alla piattaforma (www.buonomobilita.it) dove vanno registrati la fattura o lo scontrino parlante di bici, segway, hoverboard o monopattini acquistati dal 4 maggio al 31 dicembre. Per farlo è obbligatorio avere l’identità digitale Spid. Al momento sono stati stanziati 210 milioni di euro. Sulla base di una media di 350 euro a persona si arriva a coprire 600 mila richieste. Ma già a giugno, aveva spiegato la Confindustria dei motocicli (Anacma), le bici acquistate erano già 540mila.