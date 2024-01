Boom di presenze al cinema: il 2023 chiude con 495mln di incassi

Cinema, nel 2023 incassati quasi 500 milioni di euro

Il settore cinematografico ha vissuto nel 2023 una rinascita straordinaria, segnando un ritorno alla normalità dopo gli anni difficili della pandemia. I dati raccolti da Primaonline mostrano un incasso complessivo di circa 495 milioni di euro, con un numero di presenze pari a 70.5 milioni di biglietti venduti. Questo rappresenta un significativo aumento rispetto al 2022, con un incremento del 62% negli incassi e del 59% nelle presenze. Tuttavia, se confrontati con la media del triennio 2017-2019, si registra un calo del 16% negli incassi e del 23% nelle presenze.

Tale recupero, particolarmente notevole rispetto al calo registrato al 31 dicembre 2022, è un chiaro segno di ripresa per il settore. Al termine del 2022, infatti, la differenza negativa con la media pre-pandemica era del 48% in termini di incassi e del 51% in biglietti venduti.

Uno degli aspetti più rilevanti di questo rilancio è il notevole incremento registrato nella stagione estiva, tradizionalmente il periodo più debole per il cinema. Da maggio ad agosto, un'eccezionale offerta di film, unita a efficaci strategie di comunicazione e promozione, ha permesso di registrare risultati superiori rispetto al triennio 2017-2019. Questo ha contribuito a rendere il secondo quadrimestre dell'anno il più remunerativo di sempre in termini di incassi.

La produzione cinematografica italiana ha avuto un ruolo significativo in questa ripresa, con il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi che ha guidato la carica. Le produzioni nazionali, incluse le co-produzioni, hanno totalizzato incassi per oltre 120 milioni di euro, con circa 18 milioni di biglietti venduti, rappresentando il 26% del totale delle presenze. Questo non solo supera la media del triennio 2017-2019 (21%), ma si avvicina anche alla media dell'intero decennio precedente (26,9%). Tra i film italiani più di successo, oltre a “C’è ancora domani”, troviamo “Me contro Te Il Film – Missione giungla” e “Tre di troppo”, rispettivamente con incassi di 4.8 e 4.7 milioni di euro. I film che hanno ottenuto i migliori risultati in termini di incassi a livello generale sono stati “C’è ancora domani”, “Barbie” e “Oppenheimer”, rispettivamente con quasi 33, 32.1 e 27.9 milioni di euro di incasso.

I dettagli completi e ulteriori analisi verranno presentati durante la conferenza stampa “2023: che spettacolo di Cinema!”, in programma il 10 gennaio 2024 alle ore 11.00 presso il Cinema Barberini a Roma. Questo appuntamento rappresenta un'occasione unica per approfondire il successo e le sfide del settore cinematografico in questo anno di straordinaria ripresa.