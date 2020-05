Botteri-Hunziker, videomessaggio della giornalista dalla Cina: polemica chiusa

Inviata in Cina dove sta coraggiosamente raccontando il coronavirus, Giovanna Botteri manda un videomessaggio a Michelle Hunziker e Striscia la Notizia chiudendo di fatto il caso di body shaming che si era creato su di lei. "Cara Michelle - ha spiegato la giornalista nel corso della puntata di mercoledì 6 maggio - c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la Notizia e Gerry Scotti".

Il servizio di fine aprile che ha scatenato le polemiche

Parola fine (si spera) alla storia, dopo il vespaglio di polemiche che si era creato post servizio televisivo andato in onda il 28 aprile scorso. L'intenzione, secondo la Hunziker, era quella di attaccare tutti gli haters che da tempo le rivolgono critiche (anche colorite) legate al look adottato durante i collegamenti. la showgirl di Mediaset - che aveva già etichettato come fake-news la polemica scoppiata nei giorni successivi alla messa in onda (era intervenuta persino la Commissioni Pari Opportunità di Fnsi, Usigrai e Odg) - ha ricevuto insulti e minacce anche di morte indirizzate a lei e alla sua famiglia. Per provare a calmare gli animi si era rivolta direttamente alla giornalista che ha risposto con un videomessaggio provando così a placare definitivamente le polemiche.