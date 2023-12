Brazzale, il re del burro controcorrente: "Assumo i 60enni, hanno entusiasmo"

Brazzale: "Ecco perché invece che sui giovani punto sui miei coetanei 60enni"

Roberto Brazzale ha deciso di andare controcorrente, il re del burro e dei formaggi dell'omonima azienda vicentina non assume più i giovani ma i suoi coetanei: i 60enni. "Abbiamo pensato - spiega Brazzale al Quotidiano Nazionale - di creare un ramo d'azienda qui in Italia, si chiama "Tentata vendita di burri speciali". Praticamente si occupa della vendita dei nostri prodotti di alta gamma a ristoranti, pasticcerie, negozi specializzati. Una specie di start up. Avevamo in prova alcuni giovani sui trent’anni con risultati molto deludenti, poca iniziativa e vitalità. Nel contempo, sentivamo nostri amici di gioventù raccontare delle difficoltà nei loro settori. Da qui l'idea di richiamare vecchi amici di scuola".

"Sono otto, - prosegue Brazzale a QN - siamo tutti sui 60 anni. Sono stati assunti negli ultimi due o tre anni, alcuni erano rimasti senza lavoro o comunque in difficoltà con la crisi dell’edilizia e del settore dell’oro di Vicenza. E passati i 50/55 anni, quando hai energia ed esperienza al massimo, tutto sembra remare contro". Lo tsunami Covid, la bolla immobiliare, il rullo compressore dell’economia: anche nel ricco Nord-Est si può restare indietro. "Ogni mattina alle 10 ci prendiamo il caffè. Come quando eravamo a scuola. Non si può immaginare quanto sia bello. Sono tutti bravissimi, lavorano con entusiasmo che sanno trasmettere. Dinamici, mai stanchi, qualcuno “operativo H24”. Abbiamo aperto temporary store tra Padova e Vicenza, abbiamo sperimentato i Food truck in tutta Italia... Funziona. Assurdo pensare che le aziende oggi escludano gli over 50, persino che li mandino in pensione anticipata. I 60 sono i nuovi 40 o addirittura 30".