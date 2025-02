Trovata morta nel bosco con testa e gambe legate, il giallo della 26enne Karine in Brianza

Donna senza vita nei boschi della Brianza. Si scava nel passato della vittima

Orrore nei boschi della Brianza, un passante domenica scorsa, nei pressi di Carate, ha trovato il corpo senza vita di una donna, si tratta di una 26enne di origine brasiliana, era rannicchiata con la testa e le gambe legate da una felpa che qualcuno aveva usato per trasportarla fin lì dopo la morte, non si sa se a causa di un malore o, forse, per overdose. Non sono stati rilevati - riporta La Stampa - segni di una morte violenta sul corpo di Karine Cogliati. La ventiseienne con problemi legati alla tossicodipendenza, non aveva con sé neppure i documenti. Ad abbandonarla lì sarebbe stato un quarantaseienne brianzolo che da giorni si era allontanato dalla Lombardia, probabilmente per far perdere le sue tracce. È stato rintracciato ieri in una località del Nord Est, sembrerebbe in Trentino, mentre forse provava a fuggire verso l’Austria.

Con sé non aveva soldi e probabilmente non avrebbe fatto molta altra strada. L'uomo - prosegue La Stampa - è stato denunciato a piede libero per occultamento del cadavere della vittima. Un’accusa a cui potrebbe aggiungersi quella di morte come conseguenza di un altro reato o quella di spaccio di droga. Si scava sulle frequentazioni di Karine, con una vita sempre più difficile da quando era caduta nella spirale della tossicodipendenza. A carico aveva una serie di denunce ma nessuna condanna definitiva. Subito gli accertamenti degli inquirenti si sono concentrati sul conoscente della ventiseienne, rintracciato solo ieri. L’autopsia che si terrà giovedì all’istituto di medicina legale di Milano permetterà di chiarire gli ultimi istanti della vita e le ragioni della morte della donna, madre di due figlie.