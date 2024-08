Brindisi, crolla un palazzo nella notte. Si cercano dispersi tra le macerie

Brindisi, crolla un palazzo con dentro un supermercato nella notte

Nella notte è crollato a Latiano, in provincia di Brindisi, un edificio di 2 piani che ospitava al suo interno un supermercato. Dalle 3.50 i vigili del fuoco sono al lavoro con squadre ordinarie, nucleo Usar (Urban Search And Rescue) e cinofili per escludere la presenza di persone sotto le macerie, malgrado l’attività fosse chiusa vista l’ora. Intervento in corso.

A quanto riferiscono i vigili del fuoco di Brindisi all'AGI sembra non ci siano persone coinvolte nel crollo. Al momento sono impegnate una squadra di Francavilla Fontana e una di Brindisi mentre sono utilizzati sia cani molecolari che droni per sorvolare l'intera area. L'edificio crollato è in via Francavilla 54.