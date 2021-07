Brunico, uomo ucciso a coltellate dall'amico. Dietro c'è l'ombra del satanismo

Un polacco ha ucciso a coltellate un uomo in un appartamento del centro storico di Brunico, Bolzano, al termine di una lite. La Procura della Repubblica di Bolzano riferisce che ieri notte un polacco ha accoltellato un uomo trentenne, in un appartamento del centro di Brunico e che poco dopo il fatto la persona ha contattato il Comando Carabinieri di Brunico, affermando di aver ucciso un suo conoscente e di aver gettato l'arma del delitto nel fiume Rienza. L'uomo è in stato di fermo di indiziato di delitto con l'ipotesi di omicidio volontario. L'appartamento è stato sottoposto a sequestro.

Scheletri in casa della vittima, tatuaggi di Satana per il killer

Sono in corso accertamenti finalizzati ad appurare il rapporto tra le due persone coinvolte ed il movente del delitto. L'autopsia della vittima verrà effettuato nei prossimi giorni, per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, "la procura di Bolzano sta verificando se dietro il delitto ci sia l’ombra del satanismo. In casa della vittima i carabinieri hanno infatti trovato un teschio finto e alcune ossa, mentre l’omicida è piuttosto noto negli ambienti satanisti. Nella sua pagina Facebook spuntano immagini di Lucifero, pentacoli, scheletri con la tiara da vescovo e facce di caproni malefici. Sul gomito destro l'assassino si era anche fatto tatuare il numero 666, simbolo di Satana. Ed immagini riconducibili a sette sataniche sarebbero state trovate anche a casa dell’assassino".