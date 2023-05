Bryan Johnson, la follia per non invecchiare: si inietta il sangue del figlio

Bryan Johnson e il sangue del figlio

Una ne pensa, cento ne fa. La descrizione perfetta per Bryan Johnson, imprenditore americano di 45 anni che da sempre è ossessionato dalla riconquista della giovinezza. Un po’ come Dorian Gray.

Johnson è il fondatore di Braintree, azienda specializzata in sistemi di pagamento mobile e web per società di e-commerce, il cui intero pacchetto azionario è stato rilevato da PayPal per oltre 800 milioni di dollari. Da quel momento, Bryan si è dedicato in maniera esasperante alla ricerca dell'elisir di lunga vita.

Sveglia alle 5 del mattino, integratori, uno staff di medici che lo segue ogni giorno con una tabella di marcia durissima. Ma l'ultima trovata ha superato per eccentricità - e per rischi - ogni aspettativa: Johnson ha infatti deciso di iniettarsi un intero litro di sangue del figlio 17enne per assicurarsi l'immortalità.