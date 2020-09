Bucato pulito e sicuro: nasce il disinfettante con Presidio medico chirurgico

Un bucato pulito e capace di eliminare il 99,99% di batteri e lieviti da oggi è possibile. Nasce infatti il detersivo che pulisce e disinfetta allo stesso tempo. Non un semplice igienizzante, ma un detersivo con Presidio Medico Chirurgico*, registrato dal Ministero della Salute e di efficacia comprovata da specifici test di laboratorio.

Realizzato da Madel S.p.a, Disinfekto Lavatrice è un prodotto unico nel suo genere e fa parte di Disinfekto, la linea completa di prodotti in grado di agire efficacemente e rispondere ad ogni esigenza di igiene e disinfezione della casa, del bucato e della persona.

Il nuovo prodotto è disponibile nel formato da 1320 ml che permette di eseguire 22 lavaggi. Disinfekto Lavatrice è ipoallergenico, dermatologicamente testato, attivo già a 40°, adatto a tutti i capi, bianchi e colorati, presenta un profumo floreale e può essere utilizzato sia per il bucato a mano sia in lavatrice.

Azioni mirate che consentono a Disinfekto Lavatrice di garantire un bucato pulito e disinfettato, un vero punto di forza che lo distingue dagli altri prodotti lavatrice presenti sul mercato.

“Con la linea Disinfekto -dichiara Cristian Versari, Marketing manager di Madel spa (nella foto)- e la nascita di Disinfekto Lavatrice, Madel garantisce e ribadisce il proprio impegno rivolto alla massima pulizia ed igiene non solo per il bucato, ma anche per la casa e per la persona. “