Bullismo, 15 picchiato per la 'spia' ai prof: 7 denunce

Bullismo: a Roma picchiato per aver fatto la 'spia' con i prof, 7 denunce.

Picchiato per strada per aver fatto la 'spia' con i professori, la scena viene ripresa con il telefonino e diffusa sui social. Succede a Roma, a un 15enne. L'aggressione è stata perpetrata da un gruppo di coetanei dello stesso istituto scolastico. L'episodio di bullismo e violenza si è verificato lo scorso 4 febbraio in pieno giorno in piazza Don Bosco, nel quartiere di Cinecittà a Roma e i carabinieri sono riusciti a risalire ai responsabili: sette giovani studenti romani, tra cui 3 ragazzine, tutti di età compresa tra 13 e 15 anni e incensurati. Sono stati denunciati al tribunale dei minorenni per lesioni personali aggravate in concorso, diffamazione, diffusione di riprese e registrazioni fraudolente.

Stando alle ricostruzioni dei militari, il ragazzino era 'colpevole' di aver segnalato ai professori della sua scuola i nomi di alcuni coetanei che avevano disturbato una lezione. La vittima, fortunatamente, ha riportato solo delle contusioni, ma la gravità del fatto, denunciato immediatamente ai carabinieri della Stazione Cinecittà, ha fatto scattare immediatamente le indagini. Gli investigatori per risalire ai responsabili, alcuni dei quali mai visti prima dal quindicenne, hanno analizzato anche le chat di alcuni social network, raccolto testimonianze anche tra i corridoi della scuola. Per due dei giovani ed una delle ragazzine coinvolte è scattata anche un’ulteriore denuncia per la diffusione sui social del video del pestaggio.