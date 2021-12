Scandalo ambulanze, arrivano dopo 45 minuti ma Speranza corre dietro al Covid

Vieste, cade dal balcone e i soccorsi arrivano 45 minuti dopo. Crisi dei 118, carenze nell'organico: pochi medici e sottopagati. Ma il problema riguarda tutta Italia

Un volo di alcuni metri lunedì è costato una frattura di un paio di vertebre lombari a un uomo di Vieste, precipitato dal balcone. Quando però è stato contattato il 118 per il soccorso l'ambulanza è riuscita ad arrivare solo 45 minuti dopo. L'uomo se l'è cavata, ma l'episodio ha acceso i riflettori sulla crisi evidente dei 118 e sullo stato dei servizi di emergenza-urgenza.

Il ritardo di 45 minuti scopre infatti il coperchio sulla carenza di organico e lo stato di insofferenza oltre che di usura delle equipe mediche, spesso sfruttate e sottopagate: "Condizioni di malessere di cui nessuno parla e che nessuno conosce". Nel caso specifico dell'incidente di Vieste, lunedì l'ambulanza era a San Giovanni, ed è dovuta partire da Peschici, con un team reduce da un turno di 24 ore. "Nel Gargano non ci sono medici né ospedali" continuano, "la Asl da anni non si preoccupa nemmeno di formare il personale paramedico", "la categoria voleva protestare ma l'emergenza è un servizio essenziale". "Medici di 50-60 anni ancora con il contratto a termine", e "con le feste sarà più evidente: resteranno turni scoperti di 118 e guardia medica, tutto a discapito dei cittadini" E la situazione è tragica per i 118. Un medico riesce a guadagnare 10-12 euro l'ora, con contratti a tempo determinato".

Si tratta di un disagio che si ripete periodicamente, ma che con i problemi propri della zona implica ripercussioni anche gravi. "Nei casi peggiori sull'ambulanza il medico manca - per carenza di organico - e gli infermieri non possono somministrare - come si sa - mai farmaci al malato. I medici sono sempre di meno, di questo passo finirà che i 118 spariranno", raccontano operatori sanitari locali a Rete Gargano. Ma se la carenza dell'organico risulta senza speranze per l'Asl di Foggia, il problema in sé si estende a tutta l'Italia e implica il trito e ritrito (finora insolubile) palleggiamento di responsabilità tra le Regioni e il Ministero della Salute. E ci si continua a chiedere se la chiave di volta la abbiano le Regioni o il ministro Speranza.

Come spiegato da alcune fonti ad Affaritaliani.it le ambulanze, a seconda del personale a bordo, vengono differenziate attraverso dei nomi di convenzione. "C'è l'ambulanza 'India' che è quella senza medico, solo con autista, infermiere e soccorritore. Poi la 'Mike', con autista, medico, infermiere e soccorritore. Infine 'Victor' con soli autista e soccorritore".

E se il Covid non si è mai fermato in Italia, con altrettanto passo spedito si muovono le altre malattie nel paese. Quindi si fa sempre più forte l'alert nei pronto soccorso per i malati non Covid. "Niente a che vedere con le prime ondate- ha spiegato Fabio De Iaco, direttore del pronto soccorso all’ospedale Martini di Torino al Fatto - però si cominciano ad avere difficoltà perché i posti letto dedicati al Covid, nei reparti specialistici, cominciano a scarseggiare. Nei giorni scorsi a Roma si sono riviste le ambulanze in coda davanti ai pronto soccorso. Succede che i malati infettivi non Covid vengano trattati solo in alcuni ospedali di emergenza e i tempi si allungano, da tre giorni si può arrivare anche a sette".