Cagliari, crolla l'Aula Magna dell'Università. Strage sfiorata

Cagliari, crolla l'Aula Magna dell'Università. Sfiorata la strage, ma nessun ferito

Un crollo devastante, quello avvenuto ieri sera all’Università di Cagliari, quando attorno alle 22 la palazzina bianca della Facoltà di Geologia, che ospita gli studenti di Lingue, si è accartocciata su se stessa.

Nell’aula magna di via Trentino, fino alle 19.30, erano presenti come di solito studenti e studentesse, e poco prima delle 20 il custode aveva chiuso la porta, dopo avere controllato che dentro non ci fosse nessuno.

Crollo all'Università di Cagliari, nessun ferito

I ragazzi che uscivano dalla mensa e quelli che alloggiano nella vicina Casa dello studente nel campus Sa Duchessa si sono precipitati in strada, terrorizzati dal fragore dei muri polverizzati, e hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Immediatamente si è diffuso il panico, e la preoccupazione per eventuali morti e feriti, ma le ricerche hanno confermato che l’Aula Magna era vuota.

Per avere la certezza i Vigili del Fuoco hanno lavorato fino a tarda notte, con l'ausilio dei cani e dei droni delle squadre Usar, Urban search and rescue, specializzate nella ricerche. I soccorsi sono partiti in mezzo alla tensione, con i presenti costretti a restare in silenzio per cercare di sentire eventuali segnali di vita tra le macerie.

Il rettore dell'Università sul crollo: “Un fulmine a ciel sereno”

Ad assistere alle operazioni di soccorso il rettore Francesco Mola: “La cosa importante è capire la causa del crollo, per accertare se il problema fosse solo di questa parte dello stabile o anche del resto”; e sulla prevedibilità dell’evento ha aggiunto: “È stato un fulmine a ciel sereno. La `Direzione investimenti' svolge attività periodiche di routine sui nostri oltre 300mila metri quadrati di patrimonio, e le segnalazioni scattano anche solo in presenza di una piccola infiltrazione”. Gli stessi Vigili hanno confermato di non essere mai intervenuti in passato.

Accorso anche il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che ha voluto assicurarsi di persona che non ci fossero studenti o docenti coinvolti dal crollo: "Il Signore ci ha graziati, se fosse successo prima sarebbe stata una strage. Lo stato d’animo è quello di chi sa che la nostra vita è appesa a un filo”.

Ora proseguiranno le operazioni di messa in sicurezza dello stabile, in attesa di una relazione dettagliata dei Vigili del Fuoco: l’area attorno all’Aula Magna di via Trentino sarà chiusa, e le lezioni programmate si svolgeranno online. Nel frattempo l’associazione studentesca Reset Unica ha organizzato per oggi alle 10.30 un presidio di protesta davanti al rettorato, per rivendicare "il diritto allo studio senza il rischio di morire schiacciati dalle macerie mentre facciamo lezione”.