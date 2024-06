Cagliari, ex carabiniere ucciso a coltellate: fermato un 19enne

Ucciso ex carabiniere a Cagliari

A Cagliari, la vita di Fabio Piga, un ex carabiniere di 37 anni, è stata brutalmente spezzata. L'uomo è deceduto in seguito a delle coltellate ricevute durante una lite scoppiata per ragioni ancora ignote all'interno del Donegal Pub, situato in via Caprera.

Come spiega Lapresse, il fatto è avvenuto intorno alle 3 del mattino, quando un diverbio è degenerato in violenza fisica. Un giovane di 19 anni è stato identificato come il presunto aggressore che, armato di coltello, ha inferto a Piga colpi mortali, uno dei quali ha fatalmente colpito l'uomo al torace. In seguito all'incidente, il sospettato è stato portato alla questura di Cagliari per essere interrogato sulla dinamica degli eventi, con l'assistenza del pm di turno presente sul luogo.

La risposta delle autorità

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per Piga non c'è stato nulla da fare. La morte è stata immediata, a causa dell'estrema gravità della ferita ricevuta. Le indagini del caso sono state assegnate al magistrato Marco Cocco, che guiderà le operazioni per chiarire le circostanze e le motivazioni dietro questo brutale episodio. Il medico legale Roberto Demontis è stato incaricato di effettuare l'autopsia sul corpo della vittima, nella speranza di ottenere ulteriori dettagli utili all'inchiesta.

Il dolore e l'indagine in corso

La comunità di Cagliari si trova scossa da questo evento tragico, che ha visto la fine improvvisa e violenta di un uomo ancora giovane. Le autorità sono impegnate a fare piena luce sulla vicenda, mentre il sospettato resta sotto interrogatorio, a disposizione degli inquirenti per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla morte di Fabio Piga. La città attende risposte, sperando che la giustizia possa fare il suo corso e che l'accaduto possa trovare un senso in un contesto di profondo dolore e sgomento.