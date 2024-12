Cagliari, ennesima tragedia sul lavoro: due operai schiacciati da un camion. Un morto e un ferito grave

Morti sul lavoro, operaio schiacciato da un camion a Cagliari: grave un altro collega

Tragedia sul lavoro alle porte di Cagliari, due operai schiacciati da un camion: un morto e un ferito grave. I due colleghi stavano lavorando in un officina della zona industriale di Elmas, alle porte del capoluogo, quando sono stati travolti da un camion impegnato in una manovra. Per uno di loro non c'è stato niente da fare, mentre l'altro è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari.