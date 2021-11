Cagliari, ragazze nigeriane vessate e costrette a riti voodoo: 40 arresti

Cagliari, ragazze nigeriane sottomesse e vessate: scattano 40 arresti

Ragazze nigeriane reclutate e introdotte in Italia che venivano vessate, sottomesse e poste in uno stato di vulnerabilità psicologica determinato anche dalla celebrazione di macabri riti voodoo e tutto a garanzia del debito contratto per arrivare nel nostro Paese: è il risultato degli accertamenti messi in campo dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla procura di Cagliari su una associazione a delinquere di matrice nigeriana finalizzata al riciclaggio internazionale di capitali illeciti dedita anche al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono state arrestate 40 persone.