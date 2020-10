Calabria, preso il medico-spacciatore. Era ricercato negli Usa, 700 vittime

Preso in Calabria nella Locride il medico spacciatore Luigi Palma, detto Jimmy. Era indagato in America con l’accusa di aver causato la morte di 700 tossicodipendenti. Palma si era dato alla latitanza per sfuggire al decreto di estradizione negli Usa, emesso dalla Corte d’Appello di Roma il 20 maggio scorso. La voglia di un gelato nella piazzetta di uno dei borghi più suggestivi della Calabria - si legge sul Corriere della Sera - gli è stata, però, fatale. In seguito ad un normale controllo dei carabinieri è emersa l'identità di Palma ed è scattato l'arresto.

Nel 2009 insieme a un altro italiano, Luca Sartini, e altri cinque americani ha creato una serie di cliniche del dolore in Florida e Tennessee gestite da «Urgent Care & Surgery Center Enterprise». Tra il 2009 e il 2015 le strutture meglio conosciute come «Pill Mill»(il Mulino delle pillole), sono state visitate da migliaia di tossicodipendenti che, fingendosi ammalati cronici, ricevevano antidolorifici come l’ossicodone, ossimorfone e morfina, farmaci che hanno lo scopo di lenire il dolore causato da patologie croniche. I falsi malati tenevano per loro solo una parte di questi farmaci, cedendo la restante agli spacciatori, che pagavano la visita in clinica e utilizzavano i farmaci per alimentare il mercato nero.

L’indagine dell’FBI - prosegue il Corriere - ha scoperto che il traffico degli antidolorifici ideato dal medico italiano ha messo in circolazione circa sei milioni di dosi che hanno portato nelle casse dei fondatori delle strutture circa 21 milioni di dollari. Cento spacciatori sono finiti sott’inchiesta. Il dipartimento di giustizia americano ha messo sott’accusa anche Palma e i suoi soci, ipotizzando che ben 700 suoi pazienti siano morti a causa del sovradosaggio degli stupefacenti prescritti.