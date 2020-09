Campania, De Luca: operazioni immobiliari sospette,esposto all'antiriciclaggio

Non c'è pace per il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Dopo l'inchiesta per i suoi 4 autisti promossi a membri del suo staff in Regione, spunta una nuova indagine. L'antiriciclaggio - si legge sulla Verità - avrebbe ricevuto una segnalazione su scambi di denaro sospetti, tra il presidente De Luca e gli ex proprietari della nuova casa comprata a Salerno dal governatore, sarebbe emersa una importante movimentazione finanziaria, l'immobile sarebbe stato pagato da De Luca 70 mila euro in più di quanto prestabilito.

Problemi analoghi - prosegue La Verità - anche per i figli, Piero De Luca è oggetto di una segnalazione per operazione sospetta relativa ad un appartamento a Bruxelles da 1,4 milioni di euro e l'altro figlio Roberto deve giustificare cusali troppo generiche su bonifici riconducibili alle sue società.