Campobasso, dopo funerale rom salgono i contagi: 72 casi in 10 giorni. VIDEO

Il Molise è stato una delle regioni meno colpite dal virus in questi mesi. Ma a Campobasso è scoppiato un focolaio, nello specifico nella comunità rom. Sono stati rilevati almeno 72 casi. Come scrive il Corriere della Sera, si è infiammata la polemica in cui è finito anche il sindaco M5S Roberto Gravina. Il funerale si è svolto lo scorso 30 aprile ed è stato individuato come l'evento che ha scaturito il contagio generale (come possono testimoniare le immagini).

La cerimonia funebre è stata partecipata almeno da una trentina di persone, diversamente da quanto afferma il sindaco, che nei giorni scorsi aveva parlato di non più di una decina di persone. Ma nei giorni successivi in rete sono girati filmati che mostravano una presenza più massiccia (una trentina di persone sarebbe stata identificata nei giorni successivi dalla Questura ).

Quel che è sicuro è che da quel 30 aprile ad oggi i contagi nella comunità rom di Campobasso sono cresciuti in maniera esponenziale. E al momento si contano 72 soggetti positivi, un numero già di per sè rilevante ma che riguarda solo i casi di persone sottoposte a tampone e che manifestavano i classici sintomi. Si ritiene che i contagiati possano essere molti di più, sanza trascurare i soggetti asintomatici.

Video You Tube di Mina Cappussi