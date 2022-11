Cani tenuti in case piccole e sporche? È abbandono

Cani tenuti in case piccole e sporche: è reato di abbandono

Abbandonare un cane non significa solo sbarazzersene ma anche tenerlo in un appartamento angusto, senza luce e sporco. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione, diffusa dallo Studio Cataldi, che si è occupata della vicenda di sette cani, di cui alcuni cuccioli (razze Husky e Samoiedo), tenuti in una casa di soli 40 mq, senza luce naturale e in condizioni igieniche precarie. Si configura il reato di abbandono anche se venivano portati a passeggio regoralmente e non erano malnutriti perché quello che conta sono "i patimenti" subiti. A dirlo del resto è l'articolo 727 del codice penale secondo il quale c'è questo reato anche nel caso in cui gli animali vengano tenuti "in condizioni incompatibili con la loro natura e che rechino loro, per tale motivo, gravi sofferenze".