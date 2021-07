Capri, autobus precipita con 11 persone a bordo: 1 morto, oltre 10 feriti

Un autobus di linea e' precipitato a Capri a Marina Grandi nei pressi del lido Le Ondine. Un volo di diversi metri e poi lo schianto. Ci sono diversi feriti, tra cui una comitiva di romani. Sul posto ambulanze e soccorritori. Secondo alcuni fonti sul luogo, l'autista del bus sarebbe morto.

Un elicottero con supporto medico infermieristico è stato inviato a CAPRI dalla Asl Napoli 1 Centro, azienda sanitaria competente sul territorio dell'isola di CAPRI. L'intervento si è reso necessario per l'arrivo all'ospedale Capilupi di 19 persone rimaste ferite nell'incidente che ha visto coinvolto un minibus, precipitato da via Marina Grande per circa 5 metri. Tutti i medici reperibili sull'isola di CAPRI sono stati inviati in ospedale per la cura dei pazienti.

Il minibus era pieno di almeno 10 persone. Forse per la velocita' e per una curva a gomito l'autista ha perso il contro a Marina Grande, nei pressi del lido "Le Ondine". Sfondata una ringhiera di ferro e volo di venti mentri. Il minibus si e schiantato in un canale a ridosso della tettoia di un lido. Due feriti sarebbero in condizioni serie.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Il minibus, con a bordo circa 10 passeggeri, era partito dal porto di Marina Grande e aveva percorso alcuni metri di via Marina Grande, attraversando le prime due curve, quando per motivi ancora da accertare è uscito fuori strada, precipitando per circa 5 metri nei pressi di uno stabilimento balneare. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e le forze dell'ordine. Indaga la Polizia di Stato.