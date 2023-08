Carcere Torino, due detenute morte: Nordio visita le Vallette, contestazione dei detenuti

Carceri: Nordio, ogni suicidio è un fardello che ci angoscia

"Ogni suicidio in carcere è un fardello che ci angoscia ogni volta". Ad affermarlo, il ministro della Giustizia Carlo Nordio oggi al termine della visita al carcere Lorusso Cutugno dove ieri sono morte due detenute.

Urla e fischi sì sono levati all'interno del carcere e Torino Lorusso e Cutugno dove è in corso la visita del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ieri nel carcere torinese è avvenuta la morte di due detenute: una si è suicidata e l'altra si è lasciata morire di fame. Al momento dall'esterno del carcere non si sentono più rumori provenire dal carcere.

"Da tempo chiediamo che venga affrontata la situazione del carcere delle Vallette. Già all'inizio della legislatura questa è stata tra le prime richieste sottoposte da Fratelli d'Italia al ministro Nordio. I primi a denunciare condizioni problematiche sono gli agenti di polizia penitenziaria, sotto organico e costretti a uno sforzo importante, considerata anche la struttura del Lorusso Cotugno. Dunque è un segnale importante che oggi il ministro Nordio si rechi in visita alle Vallette dopo la morte di due detenute, episodi drammatici che non possono lasciare indifferenti. Intendiamo dare tutto il nostro sostegno per realizzare un intervento strutturale che preveda anche l'ascolto degli operatori, per aumentare le risorse dedicate a Torino. Il Governo Meloni eredita una situazione delle carceri italiane particolarmente problematica in alcuni contesti, Torino fa parte di queste criticità da risolvere". Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

"Quelle di Torino sono le ennesime tragedie nelle carceri italiane, la vera emergenza in ambito di giustizia che il governo continua a non affrontare. Chiediamo con forza al ministro Nordio di assumere questa emergenza come priorità assoluta con atti concreti. Inoltre, nei casi di non alimentazione volontaria, proponiamo di introdurre l'obbligo di avviso al Garante territoriale e al Tribunale di sorveglianza". Lo dichiara la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando.